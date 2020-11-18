Дацик вызвал Яндиева на бой

Боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик вызвал на бой Адама Яндиев.

Напомним, 13 ноября Яндиев напал на бойца Сергея Харитонова.

Дацик отметил, если Яндиев останется на свободе, а Харитонов будет долго лечится, то через несколько месяцев после тренировок он будет готов показать, что такое «нежданчик».

«В бою на ринге покажу подлый, гнусный, мерзкий, невидимый удар, от которого ты просто уснешь в нокауте», — сказал Дацик на YouTube-канале TRUE GYM MMA.



Ранее Дацик вышел из колонии.