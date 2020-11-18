Мещеряков прокомментировал информацию о болезни Кикнадзе
Андрей Черников
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о болезни генерального директора «железнодорожников» Василия Кикнадзе, передает «СЭ».
Напомним, появилась информация, что Кикнадзе заболел двусторонней пневмонией.
«Я не знаю. Я не слежу за людьми», — сказал Мещеряков.
Ранее сообщалось о том, что у Кикнадзе диагностирована двусторонняя пневмония.