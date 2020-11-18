В сборной Сербии прокомментировали возможную отмену матча с Россией

Пресс-атташе сборной Сербии по футболу Джордже Филипович прокомментировал возможную отмену матча Лиги наций с Россией, передает «СЭ».

Встреча должна начаться 18 ноября в 22.45 по московскому времени.

Напомним, в сербской команде выявлено три случая заражения коронавирусом.

«Возможна ли отмена матча? У меня нет информации об этом», — сказал Филипович.



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