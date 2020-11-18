В сборной Сербии прокомментировали возможную отмену матча с Россией
Андрей Черников
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Пресс-атташе сборной Сербии по футболу Джордже Филипович прокомментировал возможную отмену матча Лиги наций с Россией, передает «СЭ».
Встреча должна начаться 18 ноября в 22.45 по московскому времени.
Напомним, в сербской команде выявлено три случая заражения коронавирусом.
«Возможна ли отмена матча? У меня нет информации об этом», — сказал Филипович.
Ранее Станислав Черчесов намекнул на возвращение Артема Дзюбы в сборную России.