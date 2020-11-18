Боец MMA Олейник прокомментировал возможное возвращение Хабиба в UFC

Боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник прокомментировал возможное возвращение Хабиба Нурмагомедова в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), передает Sport24.

Напомним, глава промоушена Дана Уайт рассказал, что Конор Макгрегор и Дастин Порье не будут драться за титул, поскольку Хабиб возобновит карьеру.

«Если Хабиб оставил спорт, то Макгрегор и Порье должны бороться за титул. А если он вернется, то понятное дело, что есть чемпион, и их боя произойти не должно», — сказал Олейник.

Также Олейник отметил, что если Хабиб вернется, то есть чемпион, который должен драться с первыми двумя-тремя номерами.

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