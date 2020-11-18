Харитонов доказал, что сдал отрицательный тест на COVID-19 перед боем с Уильямсом

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов доказал, что сдал отрицательный тест на COVID-19 перед боксерским поединком с Дэнни Уильямсом, передает Sport24.

Напомним, бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Носов сказал, что перед боем Харитонов сдал два положительных теста на коронавирус. Харитонов предоставил справку, из которой следует, что он сдал анализ 10 сентября, а 11 числа пришел отрицательный результат.

11 сентября Харитонов одолел Уильямса во втором раунде.

Ранее Адаму Яндиеву официально предъявили обвинение за драку с Харитоновым.