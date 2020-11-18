Экс-футболист «Спартака» Гаврилов уверен в победе России над Сербией

Экс-футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча Лиги наций между Россией и Сербией, передают «Известия».

Напомним, встреча начнется 18 ноября в 22:45 по московскому времени.

«Сербы не доставят нам хлопот. Мы выиграем свою группу в Лиге наций. Если бы нам пришлось играть решающий матч с турками или венграми, то я бы сомневался. В Сербии идет смена поколений», — сказал Гаврилов.



Ранее молодежная сборная России сыграла вничью со Словенией.