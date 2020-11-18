Червиченко: у Федуна «Спартак» забрал лет десять жизни

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о владельце красно-белых Леониде Федуне.

«Думаю, «Спартак» у Федуна забрал лет десять жизни. Он очень переживает, нервничает. Все эти судейские истерики и все остальные вещи — это реально крик души», — сказал Червиченко на YouTube-канале «Глеб Чернявский и «Спартак».



Также Червиченко отметил, что Федун испытал в «Спартаке» позитивные эмоции лишь один раз в 2016 году.

Ранее Станислав Черчесов назвал задачу России в Лиге наций.