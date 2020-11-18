Боец Харитонов назвал экс-дзюдоиста Носова «проституткой»

Боец Сергей Харитонов ответил экс-дзюдоисту Дмитрию Носову, который публично поддержал Адама Яндиева.

Напомним, 13 ноября Яндиев напал на Харитонова. Спортсмен объяснил свой поступок тем, что Харитонов говорил всем про его долги и использовал ненормативную лексику в общении с ним. Носов заявил, что Яндиев поступил как мужчина.

Харитонов в Instagram отметил, что Носова выгнали из двух политических партий Государственной Думы Российской Федерации, а недавно ему пришлось уйти из Общественной палаты РФ.

«Таких, как ты, в политике называют политическими проститутками. Твое мнение для меня после этого видео стало не актуальным. Ты и здесь себя ведешь как проститутка», — добавил он.

Ранее Носов назвал Харитонова лжецом и преступником.