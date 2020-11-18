Экс-президент «Спартака» рассказал о совместном путешествии с Уткиным

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о совместном путешествии с журналистом Василием Уткиным.

«Вася — мой друг. С ним у меня масса историй. Мы за один день проехали с ним четыре или пять стран. Умудрились поменять 20 алкогольных напитков. Мы были в Нидерландах, Германии, где-то еще», — сказал Червиченко на YouTube-канале «Глеб Чернявский и «Спартак».

Напомним, Червиченко был президентом красно-белых с 2002 по 2004 год.



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