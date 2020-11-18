Бывший депутат Госдумы РФ назвал Харитонова лжецом и преступником

Бывший дзюдоист и депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Носов на своей странице в Instagtam назвал лжецом и преступником российского бойца смешанных единоборств (MMA) Сергея Харитонова.

Напомним, Носов встал на сторону бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева, который избил Харитонова.

«Сереженька лжец Харитонов! А по сути еще и преступник, который с положительными тестами на коронавирус идет в народ.

И кто Харитонов после такого мерзкого поступка во время пандемии? Просто лжец или уже преступник?» — написал Носов.

Ранее Харитонов назвал подлецом и проституткой бывшего депутата Госдумы РФ.