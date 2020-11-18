Три случая заражения коронавирусом в команде Сербии перед матчем со сборной России

Три случая заражения коронавирусом выявлено в национальной команде Сербии перед матчем шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной России, сообщает официальный сайт футбольного союза Сербии.

Положительные тесты сдали вратарь Джордже Николича и полузащитники Сергей Милинкович-Савич и Дарко Лазович. Футболисты изолированы от команды.

Напомним, что матч Сербия — Россия пройдет 18 ноября на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Начало — в 22:45 мск.

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