Бывший скаут «Зенита» рассказал о просмотре Влашича

Бывший скаут петербургского «Зенита» Антон Евменов рассказал о просмотре полузащитника московского ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича, передает Sports.ru.

По словам скаута, в 2016 он смотрел Влашича семь раз в «Хайдуке», когда у хорватского клуба был плохой сезон и полузащитник тоже играл плохо. Евменов вспоминает, что потом «Хайдук» сыграл с «Эвертоном» в Лиге Европы и английский клуб сразу купил Влашича.

«Можно было подписать топ-игрока за три копейки по меркам текущих финансовых реалий», — добавил он.

После 14 туров Российской премьер-лиги московский ЦСКА набрал 31 очко и расположился на первом месте в турнирной таблице.

Никола Влашич сыграл 12 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее стала известна дата суда по делу ЦСКА.