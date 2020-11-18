Тренер «Динамо» рассказал о принципиальности дерби со «Спартаком»

Бывший футболист и действующий тренер московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал о принципиальности дерби со «Спартаком», передает «Чемпионат.com».

По словам тренера, когда он играл, для него было два самых важных матча в году – дома и на выезде с московским «Спартаком». Воронин отмечает, важно, чтобы нынешние игроки «Динамо» тоже поняли, что для болельщиков нет более принципиальных игр.

«При мне у «Динамо» были хорошие результаты в матчах со «Спартаком». Надеюсь, так будет и дальше», — сказал он.

Напомним, что в 15 туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» сыграет со «Спартаком». Матч состоится 21 ноября на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 мск.

После 14 туров РПЛ «Динамо» набрал 26 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. У «Спартака» 28 очков и третья позиция. Первое место с 31 очком занимает московский ЦСКА.

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