Адвокат Харитонова намерен направить письмо генеральному прокурору РФ

Адвокат Сергей Кравцов, который представляет интересы российского бойца смешанных единоборств (MMA) Сергея Харитонова, намерен направить письмо генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову, сообщает РИА «Новости».

По информации источника, адвокат рассчитывает, что прокурор возьмет под личный контроль уголовное дело против бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева.

Напомним, что Яндиева обвиняют в избиении Харитонова.

«Яндиев был отпущен на свободу. Мы обратимся к генеральному прокурору, чтобы дело было поставлено на контроль», — сказал он..

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