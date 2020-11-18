Избившего Харитонова Яндиева выпустили из изолятора

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Боец ММА Адам Яндиев был выпущен из изолятора временного содержания. Об это проинформировал ТАСС.

Отмечается, что вечером 17 ноября срок содержания в изоляторе истекал — задерживать спортсмена дольше без решения суда было бы противозаконно.

«Я сейчас только что был освобожден из ИВС. Позже я прокомментирую все, что произошло между мной и Харитоновым», — заявил Яндиев.

Напомним, 13-го ноября в Москве Яндиев напал на бойца ММА Сергея Харитонова и нанес ему несколько ударов. Пострадавшему диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости. Далее Харитонов написал заявление в полицию на Яндиева, после чего нападавшего задержали.

Ранее адвокат Харитонова прокомментировал новость о том, что Яндиева отпустят под подписку о невыезде.