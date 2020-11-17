Олимпийский чемпион объяснил недовольство WADA «законом Родченкова»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в интервью «Газете.Ru» заявил, что негативное мнение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу принятия «закона Родченкова» связано с боязнью потерять влияние в антидопинговой глобальной системе.

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга считает, что американский законопроект поможет в решении проблем.

«WADA уже потеряло всяческое уважение и главное свое предназначение. Они должны только отслеживать «чистоту» спорта, а в итоге стали карательным органом. Сейчас WADA очень волнуется из-за законопроекта, потому что боится потерять рычаги влияния. На самом деле, к WADA огромное количество вопросов. По поводу того, что они вот эти терапевтические справки придумали. Это же чистой воды лукавство и уход от ответственности. Все же прекрасно понимают, что сейчас статистика не в пользу «чистых» спортсменов — их обыгрывают так называемые «больные» атлеты. Это абсурд. В спорте высших достижений должны участвовать исключительно здоровые люди. Если болеешь чем-то, то иди сначала вылечись, а потом возвращайся. Если у тебя какие-то хронические заболевания — ну, извини. Иди тогда в паралимпийский спорт. Только такой подход должен быть, и только в этом случае можно говорить о справедливости.

Американская гимнастка Симона Байлз использует такие жесткие запрещенные препараты, потом выигрывает олимпийские медали, а все ей аплодируют. Это что за спорт такой? Пока не будет ликвидирован институт терапевтических исключений, ни о каком честном спорте речи идти не может.», — уверен Васильев.

Ранее Заслуженный мастер спорта России Ольга Богословская прокомментировала принятие «закона Родченкова».