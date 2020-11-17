Олимпийский чемпион — о «законе Родченкова»: не согласен, что его назвали в честь иуды

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в интервью «Газете.Ru» рассказал, что думает о принятии в США антидопингового «закона Родченкова».

«Все, что направлено на борьбу с допингом — оно полезно. Я не согласен только с тем, что этот законопроект назвали в честь иуды. Вот это единственное, что неправильно. В остальном там совершенно разумные вещи: привлечение к уголовной ответственности тех, кто вовлекает спортсменов в допинг-схемы, распространяет и употребляет сам. Еще и до десяти лет лишения свободы — я двумя руками за», — считает он.

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга также уверен, что употребляющие допинг спортсмены заслуживают более серьезного наказания.

«Я бы вообще жестче решил: тот человек, который будет пойман на допинге, за каждую свою золотую медаль должен получить по пять лет тюрьмы. За серебряную, соответственно, четыре года, а за бронзу — три года. Либерализм и толерантность в отношении якобы «больных» спортсменов, которые прикрылись справками, не имеют ничего общего со справедливостью, спортом и честностью», — добавил Васильев.

Ранее Кремль прокомментировал принятие «закона Родченкова».