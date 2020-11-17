Адвокат Харитонова прокомментировал новость о том, что Яндиева отпустят под подписку о невыезде

Александр Кравцов, адвокат российского бойца смешанных единоборств (MMA) Сергея Харитонова, прокомментировал новость о том, что бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева отпустят под подписку о невыезде, передает «Чемпионат.com».

По словам адвоката, у Харитонов сломана орбитальная кость и чувствует он себя не очень хорошо. Кравцов отмечает, что у него нет информации по поводу того, что Яндиева планируют отпустить под подписку о невыезде.

«Сейчас устанавливаются обстоятельства дела. Говорить о том, что грозит Яндиеву — рано», — сказал он.

Напомним, 13-го ноября в Москве Яндиев напал на Харитонова и нанес ему несколько ударов. Пострадавшему диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости

Далее Харитонов написал заявление в полицию на Яндиева. После чего нападавшего задержали.

Ранее сообщалось, что Яндиеву официально предъявили обвинение за драку с Харитоновым.