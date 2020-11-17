Российский теннисист впервые за 11 лет выиграл матч на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист впервые за 11 лет выиграл матч в одиночном разряде на Итоговом чемпионате Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Россиянин Даниил Медведев в первом матче группового этапа турнира в двух сетах одолел представителя Германии Александра Зверева. Встреча завершилась со счетом со счетом 6:3, 6:4.

Медведев стал первым российским спортсменом с 2009 года, кому удалось выиграть матч на Итоговом турнире. До этого это был Николай Давыденко, ставший тогда победителем турнира.

Ранее сообщалось, что Медведев высказался о подаче с руки в матче со Зверевым.