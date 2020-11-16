Тихонов призвал норвежских биатлонистов научиться вытирать сопли на финише

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал заявление норвежца Тарьей Бе, который считает, что Россия должна извиниться за допинговые скандалы в спорте, передает Sport24.

Тихонов отметил, что он уважает Норвегию, но им следует научиться вытирать сопли на финише, так как когда они финишируют, у них висит по 5-10 сантиметров соплей на бороде.

«Узаконенные астматики. Неужели вся страна астматики? Вы занимайтесь своим делом, братья Бе. Биатлон без вас не погибнет. Но это не отменяет нашей вины в этом деле», — добавил он.

Ранее Дмитрий Губерниев иронично отреагировал на просьбу Бе извиниться за допинг со стороны России.