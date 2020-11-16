Тихонов призвал норвежских биатлонистов научиться вытирать сопли на финише
Андрей Черников
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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал заявление норвежца Тарьей Бе, который считает, что Россия должна извиниться за допинговые скандалы в спорте, передает Sport24.
Тихонов отметил, что он уважает Норвегию, но им следует научиться вытирать сопли на финише, так как когда они финишируют, у них висит по 5-10 сантиметров соплей на бороде.
«Узаконенные астматики. Неужели вся страна астматики? Вы занимайтесь своим делом, братья Бе. Биатлон без вас не погибнет. Но это не отменяет нашей вины в этом деле», — добавил он.
Ранее Дмитрий Губерниев иронично отреагировал на просьбу Бе извиниться за допинг со стороны России.