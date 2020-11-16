В матче Лиги наций Сербия — Россия произошла замена арбитров
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В матче Лиги наций Сербия — Россия произошла замена арбитров, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча состоится 18 ноября.
Игру обслужит судейская бригада во главе с англичанином Энтони Тэйлором. Помогать ему будут Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервным судьей станет Матей Юг.
Стоит отметить, что изначально игру должен был судить поляк Даниель Стефански.
Ранее Станислав Черчесов отказался обсуждать судейские решения в матче с Турцией.