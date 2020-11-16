Олимпийскому чемпиону грозит до 20 лет лишения свободы за связь с несовершеннолетней

Олимпийскому чемпиону в беге Консеслусу Кипруто грозит до 20 лет лишения свободы за сексуальную связь с 15-летней девочкой, передает AP.

Отмечается, что 16 ноября кениец был освобожден под залог. Он не признал вину.

Обвинение считает, что связь произошла 20 и 21 октября 2020 года. Кипруто был арестован 11 ноября. Сумма залога составила $1,8 тысячи.



Ранее у форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна угнали автомобиль.