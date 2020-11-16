Акинфеев призвал фаната не спешить провожать его на пенсию
Андрей Черников
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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил в Instagram на комментарий фаната.
«Хотелось бы, чтобы под занавес вашей карьеры ребята вывели нас к чемпионству. Это будет хороший подарок и нам, и вам», — написал фанат.
«Какой такой занавес? Не спешите на пенсию провожать», — ответил голкипер.
Напомним, Акинфеев выступает за армейцев с 2003 года.
Ранее болельщик ЦСКА прокомментировал новость о введении системы Fan ID в России.