Автор испорченного вандалами граффити с Хабибом намерен восстановить свою работу

Граффити с портретом российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, испорченное вандалами в Челябинске, будет восстановлено в другом месте. Об этом «Газете.Ru» заявил автор рисунка, художник Тимур Абдуллаев.

«Я знаю про это. Очень жаль, что они так поступили. Нарисовал просто на эмоциях. Ожидал, что националистически настроенные граждане будут против, но все жители двора потом благодарили. Очень много приятных отзывов получил. Хочу нарисовать Хабиба в другом, более защищенном от вандалов месте», — сказал он.

Художник добавил, что уважает Нурмагомедова как спортсмена и человека.

«Мне нравится он как спортсмен и человек. Он не бросается словами, заботится о своей семье и держит слово, — это все вызывает огромное уважение. Его окончание карьеры стало удивлением для меня», — добавил Абдуллаев.

Граффити с портретом спортсмена появилось в Челябинске в конце октября. Накануне неизвестные испортили рисунок, нанеся поверх него черной краской фразу «Он не наш герой».

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