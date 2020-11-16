Роднина прокомментировала жалобу Бестемьяновой на пенсию в 90 тысяч

Трехкратная Олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала слова экс-фигуристки Натальи Бестемьяновой о том, что ей не хватает пенсии в размере 90 тысяч рублей, передает Sport24.

«Я не хочу обсуждать эту тему. В нормальном цивилизованном мире не спрашивают ни о доходах, ни о зарплатах. Я работаю, чтобы жить нормально», — сказала Роднина.

Также Роднина отметила, что она не собирается опускаться до обсуждения таких вопросов.



Ранее Бестемьянова выразила недовольство пенсией в 90 тысяч рублей.