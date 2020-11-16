Боец MMA Харитонов не будет делать операцию в России

Боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов не будет делать операцию в России, передает ТАСС.

«Сергей не будет оперироваться в понедельник. Он полетит за границу, чтобы операцию сделали там. Куда конкретно — определится позднее, после выписки», — сказали в команде спортсмена.

Напомним, 13 ноября Харитонов был избит Адамом Яндиевым. У бойца сломан нос, сотрясение мозга, перелом орбитальной кости и рассечение.



Ранее Харитонов рассказал о своем состоянии после драки с Яндиевым.