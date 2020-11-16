Хохлов прокомментировал отсутствие Дзюбы в игре против Турции
Андрей Черников
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Экс-наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал отсутствие Артема Дзюбы в игре Лиги наций против Турции, передает RT.
Напомним, россияне проиграли со счетом 2:3.
«Думаете, Дзюба должен был остановить матч и всех привести в чувство? Это же игроки сборной. Там каждый может взять на себя роль лидера», — сказал Хохлов.
Ранее Дмитрий Губерниев высказался об отсутствии Дзюбы в сборной.