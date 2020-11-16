Харитонов уточнил сумму долга Яндиева

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов уточнил сумму долга бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева, передает «ТАСС».

Сообщалось, что Яндиев избил Харитонова из-за вопросов по долгу на сумму в ₽2 млн.

По словам российского бойца, сумма долга составляет не два миллиона, а гораздо больше.

«Он спросил, должен ли мне денег. Я сказал, что должен», — сказал Харитонов.

Напомним, после драки с Яндиевым Харитонов написал заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что боец UFC Яндиев отправлен в ИВС до избрания меры пресечения.