Харитонов уточнил сумму долга Яндиева
Карен Саркисян
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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов уточнил сумму долга бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева, передает «ТАСС».
Сообщалось, что Яндиев избил Харитонова из-за вопросов по долгу на сумму в ₽2 млн.
По словам российского бойца, сумма долга составляет не два миллиона, а гораздо больше.
«Он спросил, должен ли мне денег. Я сказал, что должен», — сказал Харитонов.
Напомним, после драки с Яндиевым Харитонов написал заявление в полицию.
Ранее сообщалось, что боец UFC Яндиев отправлен в ИВС до избрания меры пресечения.