Президент УЕФА прокомментировал идею создания европейской премьер-лиги

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин прокомментировал идею создания европейской премьер-лиги, передает Marca.

По словам президента, для него не может быть и речи о создании европейской премьер-лиги. Чеферин отмечает, что это мечта нескольких футбольных администраторов в Европе, которых не волнует солидарность и которые не заботятся ни о чем, кроме самих себя.

«Они могут навредить своим клубам, но еще этого не знают. Это популистская или политическая идея», — сказал он.

Напомним, что более десяти клубов из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции ведут переговоры о создании турнира под названием «Европейская премьер-лига» (ЕПЛ). Организаторы планируют запустить соревнование при поддержке Международной федерации футбола (ФИФА) в 2022-м году.

По сообщениям источника, в ЕПЛ будут участвовать 18 клубов.

Ранее сообщалось, что Россия сохранила первое место в группе Лиги наций.