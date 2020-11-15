Фигуристка Самоделкина выступит на пятом этапе Кубка России

Фигуристка Софья Самоделкина выступит на пятом этапе Кубка России, который пройдет в Москве, передает РИА «Новости».

«У Софьи все хорошо, она обязательно будет выступать в Москве», — сказал тренер спортсменки Сергей Давыдов.



Напомним, Самоделкина снялась с четвертого этапа Кубка России из-за травмы ноги. Пятый этап соревнований пройдет с 5 по 8 декабря.



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