Квят занял 12-е место на Гран-при Турции

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят занял 12-е место на этапе Гран-при Турции в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1».

Победителем гонки в Стамбуле стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, ставший семикратным чемпионом мира, сравнявшись по этому показателю с Михаэлем Шумахером.

Вторым к финишу прибыл гонщик «Рэйсинг Пойнт» Серхио Перес. Третью позицию занял Себастьян Феттель, выступающий за «Ферарри».

Следующий этап состоится с 27 по 29 ноября в Бахрейне.

Ранее сообщалось, что Даниил Квят не встал на колено перед стартом Гран-при Турции .