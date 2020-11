Сборная Швейцарии сыграла вничью с национальной командой Испании в матче пятого тура Лиги наций.

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле и завершилась со счетом 1:1.

В составе сборной Швейцарии отличился Ремо Фройлер.

На 57-й игры капитан национальной команды Испании Серхио Рамос не смог забить пенальти.

Таким образом, Рамос не забил пенальти впервые с мая 2018 года, передает Twitter Gracenote Live.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.



Лига наций. Лига A. Группа 1. 5-й тур

Швейцария — Испания — 1:1

Голы: 1:0 — Фройлер, 26; 1:1 — Морено, 89.

Ранее сообщалось, что УЕФА не планирует переносить Евро-2020 в Великобританию.

- Sergio Ramos had scored 25 penalties in a row. This was his first miss since he hit the bar against Sevilla on 9 May 2018. #SUIESP #NationsLeague