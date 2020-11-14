Граффити с Клоппом осквернили вандалы

Граффити с главным тренером английского «Ливерпуля» Юргеном Клоппом осквернили вандалы, сообщает Twitter Badges 4 The Match.

Злоумышленники нарисовали мужской половой орган на изображении тренера.

Граффити, который нарисовал известный художник Аске, появился в центре Ливерпуля в декабре 2018-го года и был главной достопримечательностью Мерсисайда.

Напомним, что после восьми туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» имеет 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Месси и Рамос могут стать футболистами «Манчестер Сити».