Сборная Франции благодаря мячу Канте обыграла команду Португалии в матче Лиги наций
Карен Саркисян
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Сборная Франции обыграла национальную команду Португалии в матче пятого тура Лиги наций.
Встреча прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счетом 1:0.
В составе сборной Франции отличился Н'Голо Канте.
Лига наций. Лига A. Группа 3. 5-й тур
Португалия — Франция — 0:1
Голы: 0:1 — Канте, 53.
Ранее сообщалось, что УЕФА не планирует переносить Евро-2020 в Великобританию.