Сборная Франции благодаря мячу Канте обыграла команду Португалии в матче Лиги наций

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Сборная Франции обыграла национальную команду Португалии в матче пятого тура Лиги наций.

Встреча прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счетом 1:0.

В составе сборной Франции отличился Н'Голо Канте.

Лига наций. Лига A. Группа 3. 5-й тур
Португалия — Франция — 0:1
Голы: 0:1 — Канте, 53.

Ранее сообщалось, что УЕФА не планирует переносить Евро-2020 в Великобританию.