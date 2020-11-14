Сборная Германии обыграла команду Украины в матче Лиги наций
Карен Саркисян
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Сборная Германии обыграла национальную команду Украины в матче пятого тура Лиги наций.
Встреча прошла на стадионе «Ред Булл-Арена - Центральштадион» в Лейпциге и завершилась со счетом 3:1.
В составе сборной Германии отличились Лерой Зане и Тимо Вернер (2).
В составе национальной команды Украины — Роман Яремчук.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Лига наций. Лига A. Группа 4. 5-й тур
Германия — Украина — 3:1
Голы: 0:1 — Яремчук, 12; 1:1 — Зане, 23; 2:1 — Вернер, 33; 3:1 — Вернер, 64.
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