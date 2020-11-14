Сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Испании в матче Лиги наций
Карен Саркисян
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Сборная Швейцарии сыграла вничью с национальной командой Испании в матче пятого тура Лиги наций.
Встреча прошла на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле и завершилась со счетом 1:1.
В составе сборной Швейцарии отличился Ремо Фройлер.
В составе национальной команды Испании отличился Жерар Морено.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Лига наций. Лига A. Группа 1. 5-й тур
Швейцария — Испания — 1:1
Голы: 1:0 — Фройлер, 26; 1:1 — Морено, 89.
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