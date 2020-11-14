В России введут систему Fan ID

Система Fan ID будет введена в России со следующего сезона, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, система будет похожа на ту, что действовала во время чемпионата мира 2018 года, однако паспорта болельщиков будут полностью цифровыми.

Рассматривается вариант запуска системы в нынешнем сезоне, но на добровольной основе. Фанаты, которые самостоятельно решат зарегистрироваться, получат различные бонусы или, например, отдельные входы на стадион.

Чтобы снизить негативную реакцию болельщиков, власти параллельно планируют вернуть пиво на стадионы. Также будут обнулены «черные списки» фанатов.

Ранее глава Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщил, когда разрешат пить пиво на стадионах.