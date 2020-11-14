Джикия будет капитаном сборной России в матче с Турцией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что защитник Георгий Джикия будет капитаном команды в матче Лиги наций против Турции.

«Джикия ответственно подошел к своей роли и выполнял ее, он капитанит в «Спартаке» и знает функции. В сборной он был капитаном первый раз, но с ответственностью справился и хорошо руководил игрой команды. В завтрашней игре он будет капитаном», — цитирует Черчесова ТАСС.

Встреча между сборными Турции и России пройдет 15 ноября в Стамбуле. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20.00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России не может победить на протяжении четырех игр подряд.