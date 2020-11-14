«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Джигарханяна

Московский «Спартак» отреагировал на смерть народного артиста СССР Армена Джигарханяна.

Актер скончался 14 ноября в возрасте 85 лет.

«Джигарханян долгие годы был преданным болельщиком «Спартака». Наш клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Армена Борисовича и скорбит вместе со всеми поклонниками его яркого таланта», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Спартака».

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун выразил соболезнования в связи со смертью Джигарханяна.