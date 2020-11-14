Появилось видео начала драки между Харитоновым и Яндиевым

В Instagram появилось видео начала драки между бойцами MMA Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым.

На записи видно, что Харитонов разговаривает с Яндиевым. Затем Яндиев наносит своему оппоненту пару ударов. На этом моменте видео обрывается.

Напомним, у Харитонова диагностирован перелом носа. Он написал заявление в полицию.



Ранее сообщалось о том, что конфликт между Харитоновым и Яндиевым произошел из-за финансового долга.