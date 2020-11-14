Боец Абдо заявил, что Яндиев напал на него и Харитонова

Боец смешанных единоборств Руслан Абдо заявил, что Адам Яндиев напал на него и бойца Сергея Харитонова, передает «РЕН ТВ».

«У Адама с головой непорядок. Сперва на меня напал, потом напал на Сергея. Когда он узнал, что я друг Сергея Харитонова, почему-то стал выяснять», — сказал Абдо.

Также Абдо сказал, что Яндиев ударил его в нос, а потом приехал Харитонов.



«По рассказам очевидцев, он напал на Сергея со спины, ударил кастетом ему в глаз. Сейчас мы все в больнице», — сказал Абдо.

Ранее Харитонов написал заявление в полицию после драки в центре Москвы.