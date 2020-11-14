Бойца Харитонова прооперируют из-за перелома носа, полученного в драке

Бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова прооперируют из-за перелома носа, полученного в драке, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Также у спортсмена поврежден правый глаз.



Напомним, появилась информация, что на Харитонова напал другой боец MMA Адам Яндиев. Отмечается, что перед дракой между мужчинами произошел словесный конфликт.



Ранее стал известен диагноз Харитонова после нападения в центре Москвы.