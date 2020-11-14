Боец MMA Исмаилов высказался о USADA

Боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Исмаилов поделился своим мнением об Антидопинговом агентстве США (USADA), передает RT.

«Не считаю допингом тот же гормон роста, нордитропин. Люди по пять раз рвут себе связки — что им делать? Пусть идут подальше со своим USADA, я хочу быть здоровым человеком», — сказал Исмаилов.

Также Исмаилов отметил, что он выполняет сумасшедшую работу и хочет подпитывать свой организм.

«Если надо, я и милдронат попью, и другие таблетки», — добавил он.



Ранее Исмаилов назвал бойца, который может повлиять на решение Хабиба вернуться.