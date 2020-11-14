Стал известен диагноз бойца Харитонова после нападения в центре Москвы

У бойца смешанных единоборств (MMA) Сергея Харитонова диагностирован перелом носа после нападения в центре Москвы, передает ТАСС.

Также у спортсмена поврежден правый глаз.

Напомним, появилась информация, что на Харитонова напал другой боец MMA Адам Яндиев вместе со спортсменом Русланом Абдо. Отмечается, что перед дракой между мужчинами произошел словесный конфликт.



Ранее сообщалось о том, что на Харитонова совершено жестокое нападение.