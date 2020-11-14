Рекордсмен мира в беге на 100 метров Усэйн Болт рассказал, кто из футболистов быстрее него, передает Marca.

«Криштиану Роналду легко бы меня сделал. Он все еще продолжает карьеру и работает каждый день. Для меня он суперспортсмен. Он находится на вершине своего вида спорта», — сказал Болт.

Напомним, с 2018 года португалец выступает за туринский «Ювентус».



Ранее сообщалось о том, что Роналду не намерен покидать «Ювентус».