У бойца MMA Харитонова серьезная травма глаза после нападения в Москве

У бойца смешанных единоборств (MMA) Сергея Харитонова серьезная травма глаза после нападения в Москве, сообщает ТАСС.

Напомним, появилась информация, что на Харитонова напал другой боец MMA Адам Яндиев вместе со спортсменом Русланом Абдо.

Скорее всего, травма была нанесена перстнем, а не кастетом. Отмечается, что глаз закрыт и поврежден внутри, но диагноз не подтвержден.



Ранее сообщалось о том, что на Харитонова совершено жестокое нападение.