У бойца MMA Харитонова серьезная травма глаза после нападения в Москве
Андрей Черников
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У бойца смешанных единоборств (MMA) Сергея Харитонова серьезная травма глаза после нападения в Москве, сообщает ТАСС.
Напомним, появилась информация, что на Харитонова напал другой боец MMA Адам Яндиев вместе со спортсменом Русланом Абдо.
Скорее всего, травма была нанесена перстнем, а не кастетом. Отмечается, что глаз закрыт и поврежден внутри, но диагноз не подтвержден.
Ранее сообщалось о том, что на Харитонова совершено жестокое нападение.