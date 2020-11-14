Стала известна личность людей, напавших на бойца MMA Харитонова

Стала известна личность людей, напавших на бойца смешанных единоборств (MMA) Сергея Харитонова.

Напомним, инцидент произошел 13 ноября.

«Харитонова избил другой известный боец ММА Адам Яндиев «Борода». Адам вместе со своим другом спортсменом Русланом Абдо накинулись на Сергея после словесного конфликта», — передает Telegram-канал 112.

Отмечается, что полиция приступила к расследованию инцидента. Все трое участников драки сейчас находятся в больнице.



Ранее сообщалось о том, что на Харитонова совершено жестокое нападение.