Российский игрок НХЛ рассказал о жизни в «пузыре»

Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» Иван Проворов рассказал о жизни в «пузыре», передает Metaratings.ru .

«Было сложно без родных и близких. Во время сезона родители могут приехать только три раза. Бывают перерывы, когда по два-три месяца не видимся, поэтому мне было привычно», — сказал спортсмен.

Напомним, Проворов выступает за «Филадельфию с 2016 года.



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