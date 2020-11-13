Финал Гран-при по фигурному катанию — 2020 в Пекине отменен

Финал Гран-при по фигурному катанию 2020 года, который должен был пройти в Пекине, отменен. Соответствующая новость опубликована на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

По официальной информации, из-за ограничительных мер, предпринятых китайскими властями в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, проведение соревнований в период с 10 по 13 декабря невозможно.

В настоящее время рассматривается возможность переноса турнира за пределы Поднебесной.

Ранее Татьяна Волосожар рассказала, как воспринимает серьезное увлечение ее трехлетней дочери Анжелики фигурным катанием.