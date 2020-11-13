Молодежная сборная России проиграла в товарищеском матче Венгрии

Молодежная сборная России проиграла в товарищеском матче национальной команде Венгрии.

Встреча прошла в Секешфехерваре на стадионе «МОЛ Арена» и завершилась поражением подопечных Михаила Галактионова со счетом 0:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Андраш Чонка и Тамаш Киш.



Напомним, что по итогам отборочного турнира российская дружина досрочно завоевала право участвовать в чемпионате Европы 2021 года.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Мостовой удивился выбору нового капитана сборной России.